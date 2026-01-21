Sönmez Melbourne’deki Tarihi Başarıyla 3. Tura Yükseldi

sonmez-melbourne-deki-tarihi-basariyla-3-tura-yukseldi

Kadınlar dünya sıralamasında 112. sırada yer alan Sönmez, Melbourne’de gerçekleşen turnuvanın tek kadınlar ikinci tur maçında dünya 74 numarası Bondar ile mücadele etti. 7. kortta oynanan karşılaşma toplamda 1 saat 30 dakika sürdü ve Sönmez, rakibini 6-2 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup ederek Avustralya Açık’ta 3. tura yükselen ilk Türk sporcu olma başarısını gösterdi.

MAÇIN DETAYLARI

Milli tenisçi, rakibinin servislerini 4 kez kırarak oldukça etkili bir performans sergiledi. Doğrudan puan kazanma istatistiklerine göre (winner) 24’e 10’luk bir üstünlük sağlarken, karşılaşmayı 20 basit hata ile tamamladı.

GELECEK TURDAKİ RAKİBİ

Sönmez, üçüncü turda Yulia Putintseva (Kazakistan) ile Elsa Jacquemot (Fransa) arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

