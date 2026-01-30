Sony’den PlayStation 4 Kullanıcılarına Yükseltme Çağrısı

sony-den-playstation-4-kullanicilarina-yukseltme-cagrisi

PlayStation 5’in piyasaya çıkmasının üzerinden beş yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, birçok oyuncunun hala PlayStation 4’ü tercih etmesi dikkat çekiyor. Bunun üzerine Sony, eski nesil konsol kullanıcılarına yönelik ilgi çekici bir sistem mesajı göndermeye başladı.

SONY’DEN YÜKSELME TEKLİFİ

İnternette sızan bilgilere göre, şirket oyunculara, 2026 yılında çıkması beklenen büyük oyunlardan mahrum kalmamaları amacıyla yeni nesil konsola geçmelerini öneriyor. Mesajda, oyuncuların deneyimlerini bir üst seviyeye taşımaları için yükseltme yapmanın tam zamanı olduğu ifadesi öne çıkıyor. Gönderilen bildirimde Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Yotei ve Nioh 3 gibi 2025 ve 2026 yıllarında piyasaya sürülmesi beklenen hit oyunları oynamak isteyenlerin en kısa sürede PS5’e geçmeleri gerektiği vurgulanıyor. Aynı zamanda mesaj içerisinde, kullanıcıların mevcut konsol fırsatları ve kampanyalarını inceleyebilecekleri özel bir QR kodun da yer aldığı görülüyor.

OLAĞANÜSTÜ İLGİ ÇEKEN TEPKİLER

Yaklaşık 12 yıl önce piyasaya sürülen ve Sony’nin en başarılı oyun makinelerinden biri olarak kabul edilen PlayStation 4 için yapılan bu çağrı, farklı tepkilere yol açtı. Şirketin bu hamlesi sonrası bazı oyuncular, yeni nesil konsola geçmeyi düşünürken, bazıları ise alternatif platformlara yönelmeyi planlıyor.

