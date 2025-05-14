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Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Kötü Haber!

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YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik süreçlerinde önemli bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Bu bağlamda, erken emekliliği destekleyen “yıpranma payı” uygulamasında kısıtlamalara gidilecek. SGK’nın “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü” kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi.

Mevcut uygulamalar doğrultusunda yıpranma payından faydalanan bazı meslek grupları arasında madenciler, demir-çelik işçileri, askerler ve basın çalışanları bulunuyor. Yapılacak olan yeni düzenleme, bu meslek gruplarının erken emeklilik şartlarını etkileyebilir.

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