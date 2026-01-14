Sosyal Güvenlik Sistemi İçin Yeni Dönem Beklentisi

EYT DÜZENLEMESİ VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

EYT düzenlemesi, ödenmemiş primler, çalışan ile emekli sayısı arasındaki dengesizlik ve kayıt dışı istihdam gibi etkenlerle sekteye uğrayan sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması için yeni bir çalışmanın yapılması bekleniyor. Özellikle, son dönemde uygulanan en düşük emekli aylığı artışlarını içeren düzenlemeler, prim ödemeleri ile düşük prim ödeyenler arasında maaş farklarının açılmasına ve buna bağlı sosyal güvenlik sistemi eleştirilerinin artmasına neden oluyor.

YENİ SİSTEM GEREKİYOR

Bir süredir sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklik yapılması gerektiği gündemde. Kurmaylar, “Sosyal güvenlik sistemini belki de baştan aşağı gözden geçirmemiz gerekecek. Aynı primi ödemesine rağmen farklı maaş alanlar var. EYT ile birlikte aktüeryal dengenin iyice bozulduğu açık. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekiyor. Ama Türkiye’de şu anda, bir emekliye karşılık 1,6 çalışan var. Bu haliyle sistemin döndürülmesi çok zor” şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor.