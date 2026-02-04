Sosyal Medya Düzenlemesi İçin Yeni Çalışmalar Başlatıldı

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmaları amacıyla yeni önlemler gündeme getirildi. Bu çerçevede, AK Partili milletvekilleri, 15 yaş altındaki bireylerin sosyal medya erişiminde düzenlemeler getirmek için kanun teklifi hazırladı. Çocukların zararlı içeriklere erişiminin engellenmesi ve güvenli internet deneyimi sağlanması için öngörülen önlemler de açıklandı.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ ÖNEMLE VURGULANDI

Çocukların dijital ortamda güvenliğinin artırılması gerektiği belirtilen sunumda, sosyal ağ sağlayıcılarının bu kapsamda daha etkili tedbirler almasının önemi dile getirildi. Sunumda, dijital bağımlılıklardan korunmanın gerekliliği de ifade edildi.

15 YAŞ ALTINDAN İZİNSİZ GİRİŞ YASAKLANACAK

Sosyal medya platformlarında ve çevrim içi oyun alanlarında çocukların güvenliğini esas alan bütüncül bir düzenlemenin şart olduğu vurgulandı. Ebeveyn izni bulunsa bile, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarına erişemeyeceği ifadeleri yer aldı. Ayrıca, oyunlar için yaş sınırlaması olmayacak, fakat derecelendirme sistemi ile çocukların yaşlarına uygun oyunlara erişimlerinin sağlanması gerektiği belirtildi.

ETKİLİ YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ GETİRİLECEK

Yaş sınırının uygulamaya konulmasında sosyal ağ sağlayıcılarının, çocukların hesap açmalarını engellemek amacıyla etkin yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğünün getirileceği planlandı. Bu sistemlerin detayları ise yönetmeliklerle belirlenecek. Ebeveynlerin çocukların dijital ortamlardaki kullanımlarını gözetim altına alabilmeleri için gerekli denetim araçlarının sosyal medya platformlarında zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor.

ALDATICI REKLAMLAR ENGELLENECEK

Sosyal ağ sağlayıcılarının, yanıltıcı reklamlara karşı mücadele konusunda da tedbir almaları bekleniyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANMA AŞAMASINDA

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta öncülüğünde, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemeleri üzerinde son aşamaya gelindi. Teklifin içeriği doğrultusunda, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesapları açabilmeleri yasaklanacak ve yalnızca yaşlarına uygun oyunlara erişim izni verilecek. Kimlik doğrulama uygulamalarının devreye alınacağı ve sosyal medya platformlarının yaş gruplarına göre içerikleri filtrelemesi bekleniyor.