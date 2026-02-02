Sosyal Medya Fenomeni Bahar Candan İntihar Girişiminde Bulundu

sosyal-medya-fenomeni-bahar-candan-intihar-girisiminde-bulundu

Geçtiğimiz yıl, sosyal medya fenomeni ablası Nihal Candan’ı kaybeden Bahar Candan, kendi hayatına son verme girişiminde bulundu.

İLAÇ İLE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Önceki gece annesi Umut Candan’a bir mesaj atan Bahar Candan, “Ablamın yanına gitmek istiyorum” dedikten sonra bir kutu ilaç içerek intihar etmek istedi. Umut Candan’ın durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri, Bahar Candan’ı yaşadığı rezidansta bilinçsiz halde buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü sosyal medya fenomeni, Şişli Etfal Hastanesi’nde midesi yıkanarak hayata döndürüldü. Ablasının vefatının ardından sosyal medya platformlarında sıkça gündeme gelen Bahar Candan, yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilere maruz kalıyordu. Bahar Candan, yaşadığı korkunç anları bir medya kuruluşuna anlatırken, “İnsanlar çok acımasız. Gülünce güldü diyorlar, ağlayınca şov yaptı diyorlar. Dayanamıyorum bu kadar acımasızlığa. Ablamı bu acımasızlık, zalimlik öldürdü. Şimdi beni öldürmeye çalışıyorlar. Keşke beni kurtarmasalardı.” ifadelerini kullandı.

