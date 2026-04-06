Sosyal Medya Fenomeni Testo Taylan Tahliye Oldu

Gençleri hedef alan sosyal medya fenomenleri, emniyetin dikkatle izlediği isimler arasına girdi.

Bu fenomenlerden bazıları, gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmesine ve olumsuz davranışlara teşvik etmesine neden olduğu gerekçesiyle yoğun bir takibe alınıyor. Son olarak, sosyal medyada ‘Testo Taylan’ olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız, YouTube platformunda paylaştığı içerikle incelemeye tabi tutuldu.

BİRDEN FAZLA SUÇLA TUTUKLANMIŞTI

Danyıldız’ın hesabı üzerinden yayınlanan ‘Sosyal Mühendis Akademi’ isimli videoda, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışların sergilendiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Bu süreçte, haklarında gözaltı kararı verilen Danyıldız, Kocaeli’de; Y.H. ve U.U. ise İstanbul’da, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘müstehcenlik’ suçlarından gözaltına alınmıştı. Üç şüpheli de mahkemeye çıkarıldıklarında tutuklama kararı alındı.

TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİ

‘Testo Taylan’ olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız’ın tahliye edildiği bilgisi kamuoyuna yansıdı.

“SENİ KINADIKLARIMLA GÖRÜŞMENİN ZAMANI GELDİ”

Danyıldız, tahliye olduktan sonra sosyal medya üzerinden bir paylaşıma imza attı. Küfürbaz Haydo çizgi filminden bir sahne paylaşan Danyıldız, “Kınadığın şey başına gelmeden ölmezsin.” ifadelerini kullandı.

MÜSTEHCEN İÇERİK İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Soruşturma kapsamında, bu içeriklerin toplumda sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi gösterildiği, bu durumun kadınların aşağılanmasına ve taciz eylemlerinin normalleşmesine zemin hazırladığı kaydedildi. Ayrıca bazı içeriklerde müstehcen görüntü ve davranışlar yer aldığı, bu paylaşımların geniş kitlelere ulaşmasıyla genel ahlakı zedeleme riski taşıdığı ifade edildi.

