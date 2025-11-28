Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık Yapan Çete Yakalandı

Sosyal medyada gerçekleştirdikleri paylaşımlarla birçok kişiyi mağdur eden dolandırıcılar yakalandı. Borsa İstanbul’da bazı işlemlerde ‘piyasa dolandırıcılığı’ gerçekleştirdiği iddia edilen toplamda altı şüpheli için gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin sosyal medyada sahte içerikler oluşturarak yatırımcıları dolandırdığı belirlendi.

BORSADA OLAĞAN DIŞI HAREKETLER

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı finansal araçlarda işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalar gerçekleştiği ve bu yapay yükselişlerin küçük yatırımcılara zarar verdiği konusunda incelemeler yaptı. Yapılan tespitler doğrultusunda; Uşak Seramik A.Ş hisselerinde İstanbul ve Diyarbakır’da manipülatif faaliyetlerde bulundukları saptanan altı kişi hakkında, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlarıyla ilgili gözaltı kararı çıkarıldı.