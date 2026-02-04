Sosyal Medya Yasağı İçin Yeni Düzenlemeler Gündemde

sosyal-medya-yasagi-icin-yeni-duzenlemeler-gundemde

Sosyal medyanın olumsuz etkilerinden çocukları korumak amacıyla çalışmalar başlatıldı. Bu çerçevede, AK Parti’ye mensup milletvekilleri, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişiminin denetimine yönelik yeni düzenlemeler için bir kanun teklifi hazırladı. Çocukların zararlı içeriklere erişimini engellemek ve daha güvenli bir internet deneyimi sunmak için, 15 yaş altı çocuklar için hayata geçirilecek önlemlerin detayları belirlendi.

ÇOCUKLAR DİJİTAL BAĞIMLILIKTAN KORUNMALI

Çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak amacıyla sosyal medya platformlarının etkin önlemler alması gerektiği ifade edilen açıklamada, çocukların dijital bağımlılıklardan korunmasının elzem olduğu belirtildi.

15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR SOSYAL MEDYAYA ERİŞEMEYECEK

Sosyal medya ve çevrimiçi oyun alanlarında çocukların güvenliği ve mahremiyetine yönelik kapsamlı bir yasal düzenlemenin gerekliliği öne çıkarıldı. Sunumda yer alan öneriler arasında, sosyal ağlara erişim yaşının 15 olarak belirlenmesi önemli bir hiyerarşi oluşturdu. Bu kapsamda, 15 yaşını tamamlamamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişemeyeceği vurgulandı. Oyunlar içinse, belirli bir yaş sınırlaması getirilmemesi, ancak yaşlara uygun içeriklere erişimin sağlanmasının gerekli olduğu aktarıldı.

YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ GETİRİLECEK

Yaş sınırının uygulanabilmesi adına sosyal medya sağlayıcılarının, çocukların hesap açmalarını engellemek için etkili yaş doğrulama sistemleri kullanmaları zorunluluğu gündeme geliyor. Bu doğrulama sistemlerinin yöntem ve kapsamı yönetmeliklerle belirlenmesi planlanıyor. Ayrıca, ebeveynlerin dijital platformlardaki yönlendirme ve denetim haklarının sağlanması da öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Ebeveyn denetim araçlarının sosyal medya platformlarına getirilmesi ve kullanıcıların zararlı içeriklere dair şikayetlerini elektronik ortamda bildirebilecekleri bir başvuru mekanizmasının oluşturulması öngörülüyor.

ALDATICI REKLAMLAR ENGELLENECEK

Sosyal ağların aldatıcı reklamları engelleme yükümlülüğü de düzenlemenin önemli bir bileşeni olacak.

ÇALIŞMALARIN SONUNA GELİNDİ

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta liderliğinde çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemeleri kapsamında çalışmalarını tamamlamak üzere. Teklifin hayata geçirilmesi durumunda, 15 yaş altındaki çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak ve yalnızca yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecekler. Kimlik doğrulama uygulamalarına geçilmesi planlanıyor. Sosyal medya platformları, kullanıcıların yaş gruplarını dikkate alarak gerekli filtrelemeleri gerçekleştirecek ve çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmesini engelleyecek.

