Sosyal Medyada Hedef Alınan Zeynep Güneş’e Tepkiler Artıyor

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinin Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkında, kıyafeti sebebiyle hakaret içeren bir paylaşımda bulunan İYİ Parti kurucularından Mehmet Emin Korkmaz’a yönelik AK Parti’den ardı ardına gelen tepkiler gündeme geldi. Adalet Bakanı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yapılan paylaşımı suç teşkil eden bir ifade olarak değerlendirerek Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan şüpheli hakkında resen bir soruşturma başlattığını ve Korkmaz’ın gözaltına alındığını açıkladı. Bakan, devam eden adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek “Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan, onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez.” dedi.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN ÇARPICI BİR YORUM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, yapılan saldırının yalnızca Zeynep Güneş’e değil, çalışan ve üreten tüm kadınlara karşı yöneltilmiş bir saygısızlık olduğunu ifade etti. “Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Güneş’i hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, ülkemize değer katan milyonlarca kadına yönelmiş açık bir saygısızlıktır.” diyen Göktaş, bu saldırıyı kabul edilemez bulduğunu ve hukuki sürece müdahil olacaklarını belirtti.

SİYASİLERDEN GÜNEŞ’E DESTEK

Ak Parti Genel Başkanvekili, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Güneş’e yönelik nefret söylemlerinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, bu tür ifadelerin insanlık, ahlak ve hukuk değerlerinin karşısında durduğunu ifade etti. “Aziz milletimizin değerlerine ve saygıdeğer bir hanımefendiye karşı kullanılan bu mefluç dil, asla kabul edilemez.” diyerek, seçilmiş bir kamu görevlisine yapılan bu saldırının, demokratik iradeye karşı bir tehdit olduğunu dile getirdi. Diğer yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı da Güneş’e yönelik nefret söylemine tepkisini dile getirerek, toplumun tüm kesimlerinden gelen desteğin önemli olduğunu, nefret siyasetiyle mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. “İYİ Parti’nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan açıklamada, sosyal medya platformunda “MEKorkmazTR” kullanıcı adıyla yapılan paylaşım nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü’nün araştırmaları sonucunda, paylaşımı yapan kullanıcının İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz olduğu belirlendi ve gözaltına alındı. Korkmaz’ın paylaşımında sarf ettiği “Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır?” ifadeleri sert bir tepki aldı.