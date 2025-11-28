Sosyal Medyada Yaş Sınırı Üzerine Çalışmalar Sürüyor

Bakan, Çocuk Hakları Alt Komisyon Heyeti ile Buluştu

Bakan Uraoğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu heyetiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda bir araya geldi. Toplantıda Uraloğlu, çocukları dijital ortamlardaki tehditlerden korumanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu vurguladı. Dijital dünyanın ve sosyal medya kullanımının büyük fırsatlar sunduğunu fakat aynı zamanda ciddi riskler barındırdığını ifade eden Uraloğlu, siber zorbalık, çevrim içi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

Dijital Dünyada Güvenlik Adımları Atılıyor

Uraloğlu, çocuk ve gençleri dijital dünya tehlikelerinden korumak için yürütülen çalışmaların sürdüğünü kaydetti. “Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılabilecekleri kapsamlı şekilde ele aldık,” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerine de detaylı istişarelerde bulunulduğunu belirtti.

Denetim Mekanizmaları Güçlendirilecek

Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmalarının oluşturulmasının ve dijital platformların sorumluluklarının artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Uraloğlu, ebeveyn onayı ve ebeveyn denetiminin sosyal medyaya erişim ve kullanıcı hesabı oluşturulmasında sağlanmasını esas alan adımları istişare ettiklerini belirtti.

Çocukların Suçlarla İlgili Düzenleme Yapılıyor

Hükümet, çocukların faili olduğu suçlarla ilgili düzenlemeye ilişkin çalışmalarını finalize etmiş durumda. Yeni düzenleme ile beş farklı kanunda değişiklik yapılmasının öngörüldüğü ifade ediliyor. Toplamda 17 madde hazırlanırken, iki ana başlık öne çıkıyor: Çocuk Suçluyla Mücadeleye Yönelik Düzenlemeler ve Çocukların Dijital Tehlikelerden Korunmasına Yönelik Düzenlemeler.