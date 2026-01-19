Soyulan Louvre Müzesi’nde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de ünlü Louvre Müzesi’ne giriş yapan soyguncular, birçok tarihi eserle kayıplara karıştı. Tadilatta bulunan müzeye bir vinç aracılığıyla giren hırsızların kaçış anlarına dair görüntüler ortaya çıkarken, olayla bağlantılı olarak toplamda 6 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 3’ü tutuklandı. Tüm dünyayı sarsan bu olayla ilgili yeni bir skandal gündeme geldi.

SOYGUN ANI ORTAYA ÇIKTI

Müzenin soygun anına dair yeni görüntüler ortaya çıkarıldı. Hırsızların camları tek tek kırarak soygunu gerçekleştirdiği, o sırada bazı müze çalışanlarının durumu izlediği belgelendi.

GÜVENLİK ŞİFRESİ ORTAYA ÇIKTI: LOUVRE

Müzedeki büyük güvenlik açığına yönelik sert eleştirilerin yükselmesiyle birlikte, müzenin güvenlik şifresinin ‘Louvre’ olduğu bilgisi gün yüzüne çıktı. Bu durum, ülkede hem büyük bir infiale neden oldu hem de alay konusu haline geldi.

