Sözleşmeli Personellere Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Tanındı

Kamuda istihdam edilen 500 bine yakın sözleşmeli personeli etkileyen yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, sözleşmeli personel için de benzer usul ve esaslar çerçevesinde geçerli olacak. Yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanamayacak sözleşmeli personele ilişkin karar vermek ise Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olacak.

657 SAYILI KANUNDA YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA DETAYLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan Ek Madde 43, doğum sonrası yarım zamanlı çalışma ile ilgili ayrıntıları içermektedir. Söz konusu maddeye göre, doğum yapan memurlar, analık izni veya babalık izninin sona ermesinin ardından, mecburi ilköğretim çağının başladığı ayın başına kadar haftalık çalışma saatlerinin, normal sürelerin yarısı şeklinde düzenlenmesini talep edebiliyorlar. Yarım zamanlı olarak çalışmaya başlayan memurlar, aynı çocuk için bir kez bu haktan faydalandıktan sonra, başvuru tarihinden sonraki ay başında normal çalışma saatlerine dönebilirler. Yarım zamanlı çalışan memurların mali hakları ve sosyal yardımları, her bir ödeme unsurunun yarısı üzerinden hesaplanırken, fiili çalışmaya dayalı ödemeler ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir. Çalışılan süreler, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi açısından yarım olarak dikkate alınır. Ayrıca, memurların çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL TANIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, kamu idare ve kuruluşlarında mali yıl ile sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan, işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerine sözleşmeli personel denilmektedir. Sözleşmeli personel, her yıl yenilenen sözleşmelerle görevine devam ederken, sözleşmesi yenilenmeyen bireyler görevlerini sonlandırmak durumundadır. Genel olarak sözleşmeler yıllık olarak yenilendiğinden, kendi rızası dışında sözleşmesi yenilenmeyen personele rastlanmamaktadır.