SPK 8 Şirketin Borçlanma İhraçlarını Onayladı

BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARINA YÖNELİM

Borçlanma aracı ihraçları, şirketlerin nakit ihtiyaçlarını gidermek amacıyla sıklıkla başvurdukları bir yöntemdir. Günümüzde krediye erişimin zor ve maliyetli olması nedeniyle şirketler, daha düşük maliyetlerle bono veya tahvil gibi borçlanma araçları kullanarak finansman sağlamayı hedefliyor. Bu tür uygulamalar, şirketin nakit akışının sürekliliği açısından büyük bir önem taşıyor.

SPK ONAYLI ŞİRKETLERİN LİSTESİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından borçlanma aracı ihraçlarına onay verilen şirketler, bu süreçte finansman sağlayarak ekonomik durumlarını güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Kaynak: SPK