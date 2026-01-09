SPK’dan İdari Para Cezaları Ve Suç Duyuruları

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu akşam yayımlanan bültende, bilgi sistemlerinin denetimine ve piyasa işlemlerine dair kritik kararlar açıklandı. Buna göre, üç farklı bilgi sistemleri tebliği çerçevesinde aracı kurumların 2024 yılına ait bağımsız denetim raporları gözden geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuatla uyumsuzluk gösteren kişi ve kuruluşlara idari para cezaları uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, Petkim Petrokimya Holding AŞ’ye ait paya dayalı olarak, 28 Kasım 2025 vadeli PESKF alım varantı işlemleri de mercek altına alındı ve bu işlemlerle ilgili olarak ceza uygulaması kararı alındı.

İDARİ CEZALAR VE SUÇ DUYURULARI

Kurul Karar Organı’nın 23 Aralık 2025 tarihindeki toplantısında, Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ’nin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar detaylı bir inceleme sürecine tabi tutuldu. Bu işlemler dolayısıyla sorumluluğu bulunan kişiler hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde işlemlere yönlendirilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Söz konusu kişiler iki yıl boyunca borsa işlemlerinden men edilecek.

SUÇ DUYURULARINDA ARTIRIM

SPK, yapılan incelemelerin sonuçlarına göre, ek suç duyurularının da ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacağını açıkladı. Bu gelişmeler, piyasa düzeninin sağlanması adına önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.