SPK’dan Suç Duyuruları Ve Para Cezaları Açıklandı

SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu, bu akşam yayımladığı bültende bazı suç duyuruları ve para cezalarına ilişkin bilgilere yer verdi.

Söz konusu bültende, belirli işlemler ve eylemler nedeniyle bazı şirketler ve şahıslara yönelik hukuki süreçler başlatıldığı ifade ediliyor. Bu kapsamda, piyasa düzeninin sağlanması amacıyla yapılan incelemeler sonucunda alınan kararların detayları paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, “Kurul olarak, sermaye piyasalarında adaletin sağlanması ve yatırımcıların korunması öncelikli hedefimizdir” denildi. Ayrıca, ceza uygulamalarının devam edeceği ve piyasa faaliyetlerinin yakından izlenerek gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Alınan önlemlerin ve yapılan denetimlerin piyasa üzerindeki etkisiyle ilgili değerlendirmelere de yer verildi. Kurul, bu tür uygulamaların piyasa istikrarını artırması ve güveni tesis etmesine yönelik katkılarda bulunacağını vurguladı.