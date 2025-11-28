SPK Dolandırıcıları Sosyal Medya Üzerinden Yakalandı

spk-dolandiricilari-sosyal-medya-uzerinden-yakalandi

Sosyal medya aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandıran dolandırıcılar yakalandı. Borsa İstanbul’da bazı işlemler için ‘piyasa dolandırıcılığı’ yaptığı iddia edilen altı şahıs hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden sahte paylaşımlar yaparak yatırımcıları mağdur ettikleri belirlendi.

Gelen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında işlem hacimlerinde ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmaların görüldüğünü tespit etti. Yapay değer artışlarının küçük yatırımcıları zarar uğrattığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından; Uşak Seramik A.Ş hisselerine yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da manipülatif eylemlerde bulunan altı kişiye, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Memur ve Emekli Zamları İçin Kritik Enflasyon Verileri Geliyor

Memur ve emeklilerin 2025 yılındaki zam oranları, kasım ve aralık enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyondaki düşüşü öngörüyor.
Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gündem

Dünya Sağlık Örgütü Kısırlık Sorununu Raporladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni araştırmasına göre, her altı kişiden biri kısırlık sorunuyla karşılaşıyor. Örgüt, kısırlığın sebepleri hakkında ciddi uyarılarda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.