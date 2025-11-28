SPK Dolandırıcıları Sosyal Medya Üzerinden Yakalandı

Sosyal medya aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandıran dolandırıcılar yakalandı. Borsa İstanbul’da bazı işlemler için ‘piyasa dolandırıcılığı’ yaptığı iddia edilen altı şahıs hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden sahte paylaşımlar yaparak yatırımcıları mağdur ettikleri belirlendi.

Gelen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında işlem hacimlerinde ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmaların görüldüğünü tespit etti. Yapay değer artışlarının küçük yatırımcıları zarar uğrattığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından; Uşak Seramik A.Ş hisselerine yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da manipülatif eylemlerde bulunan altı kişiye, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.