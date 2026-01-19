Spor ve Sinema Festivalinde Dolu Dolu Etkinlikler

spor-ve-sinema-festivalinde-dolu-dolu-etkinlikler

SPOR VE SİNEMA BULUŞMASI

Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran liderliğinde hayata geçirilen festival, sporu sadece bir rekabet unsuru olarak değil; aynı zamanda derin anlatıların ve insan hikâyelerinin merkezinde konumlandırıyor.

TARİHLER BELİ BOLDU

Festival, 26–29 Mart tarihleri arasında İstanbul’un çeşitli mekanlarında gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında kurmaca kısa film ve belgesel yarışmaları düzenlenecek; bunun yanı sıra yaratıcı projelere destek sunan Sports Film Lab da bu yıl devam edecek.

BAŞVURULAR UZATILDI

Yoğun ilgi sebebiyle yarışma ve proje geliştirme bölümlerine başvurular 31 Ocak’a kadar uzatılmış durumda. Katılımcılar, bu fırsatı değerlendirme şansı bulacak.

DOLU DOLU DÖRT GÜN

Festival, yalnızca film gösterimleri ile sınırlı kalmayacak; söyleşiler, buluşmalar ve özel gösterimlerle zengin bir içerik sunacak. Spor camiasından ve sinema sektöründen önemli isimlerin bir araya gelmesi bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

