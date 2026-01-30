Spotify İstanbul’da Ofis Açıyor ve Türkiye’yi Hedefliyor

Dijital müzik platformu Spotify, haziran ayının sonuna kadar İstanbul’da yeni bir ofis açacağını ve Türkiye pazarında öne çıkacak yeni bir atama gerçekleştireceğini açıkladı. Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü olan Akshat Harbola, “Dünyadaki on milyonlarca dinleyici Türkçe şarkılara ilgi gösteriyor. Pop, hip-hop, arabesk ve elektronik müzik gibi türlerde olağanüstü bir büyüme görüyoruz. Bu ivmeyi bugüne kadar desteklemiş olmaktan gurur duyuyor, şimdi ise bir sonraki aşamaya odaklanıyoruz” dedi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Harbola’nın görevi Türkiye ile genişletilerek Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine liderlik edecek.

İSTANBUL OFİSİ İLE GÜÇLENECEK VARLIK

İstanbul’daki ofis, Spotify’ın Türkiye’deki varlığını güçlendirirken, yerel uzmanlıkla birlikte yeni ekip üyeleriyle pazarda destek vermeyi hedefliyor. Türkiye, Spotify için öncü pazarlardan biri olmaya devam ederken, bu strateji 2026 yılı boyunca liderlik ve ekip yatırımlarının sürmesi, yerel uzmanların işe alınması ve İstanbul ofisinin açılmasıyla büyük ölçüde kendini gösterecek. Şirket, 2026’nın bahar döneminde başlayarak yıl boyunca İstanbul’da yerel sanatçıların ekosistemini desteklemek amacıyla müzik streaming ekonomisi, editoryal çalma listeleri ve özel oturumlar içeren Spotify Masterclasslar düzenleyecek. Ayrıca, kadın sanatçıları destekleyen EQUAL Türkiye ve yükselen yetenekleri tanıyan RADAR Türkiye programlarını da sürdürecek.

KÜLTÜREL BAĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Harbola, İstanbul’da yeni bir ofis açmanın Spotify için sadece bir sembol değil, aynı zamanda yapısal bir adım olduğunu belirtti. Türkiye’nin kendileri için öncelikli bir pazar olduğunu vurgulayan Harbola, burada varlıklarını güçlendirmenin müzik ekosistemine, sanatçılara ve içerik üreticilerine olan uzun vadeli bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Türk müziğinin dünya genelindeki sanatçılarla olan bağlantısını artırmak istediklerini belirten Harbola, Spotify’ın Türkiye’deki ana odağının içerik üreticileri ve sanatçılar olmaya devam edeceğini söyledi. Türk müziğinin zenginliğini vurgulayan Harbola, “Geçmişten gelen güçlü bir mirasa sahipken aynı zamanda kendini sürekli yeniden keşfediyor ve bu derinlik, dinleyiciler tarafından anında hissediliyor. Türkiye’de insanların yerel müziğe duyduğu sevgi tartışılmaz” dedi.

KÜRESEL DİNYLEYİCİLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Harbola, Türk müziğine yönelik ilginin dünya genelinde de kendini gösterdiğini, 2025 yılında Türkiye dışında 52 milyon kullanıcının en az bir Türkçe parça dinlediğini aktardı. Türk müziğinin yurt dışındaki dinlenmelerinde 2020-2025 yılları arasında yüzde 160’ın üzerinde bir artış yaşandığını ve sadece arabesk müziğin dinlenmelerinin de yaklaşık yüzde 150 arttığını kaydetti. Harbola, bu verilerin Türk müziğinin küresel sahnede ne kadar güçlü bir konumda olduğunu gösterdiğini belirtti.

KÜRESEL DİNLENMEDE YENİ TRENDLER

Türkçe şarkıların 2025’te en çok Almanya, ABD, Hollanda, Fransa ve Birleşik Krallık’ta dinlendiğini dile getiren Harbola, aynı zamanda Azerbaycan, Brezilya, Avusturya, Hindistan ve Kanada’da ilginin hızla artmakta olduğunu söyledi. Bu ivmenin arkasında, 2025’te yurt dışında en çok dinlenen sanatçılar arasında Lvbel C5, BLOK3, Semicenk, Tarkan ve Ezhel’in bulunduğu belirtildi.

TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN GELECEĞİNE YATIRIM

Türk müzik kültürünün geçmişten bugüne kadar çeşitli nesilleri şekillendiren sanatçılar ve şarkılarla onurlandırılması gerektiğinin altını çizen Harbola, “Tüm bu yaratıcılığın hem farklı nesiller arasında hem de dünya genelinde görülmesini, duyulmasını ve ilham vermesini arzuluyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, İstanbul’da gerçekleştirecekleri Spotify Masterclasslar aracılığıyla sanatçılara ve ekiplerine pratik bilgiler sunarak müzik ekonomisinde başarılı olmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini vurguladı. Harbola, yerel müzik endüstrisi ile işbirliğinin öneminin farkında olduklarını ve Türkiye’deki varlıklarını artırırken tüm paydaşlarına teşekkür ederek desteklerini sürdürmeyi taahhüt etti.