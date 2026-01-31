Spotify İstanbul Ofisiyle Türk Müziğine Yatırım Yapacak

Şirketten yapılan duyuruya göre, Akshat Harbola, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine liderlik etme görevini Türkiye de dahil ederek genişletti ve Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü oldu. İstanbul ofisi, Spotify’ın Türkiye’deki varlığını güçlendirirken, yerel uzmanlık kazandıran yeni üst düzey ekip üyelerinin katılımıyla büyüme hedefinde kararlılıkla devam edecek. Türkiye, Spotify’ın öncelik verdiği pazarlardan biri olmaya devam edecek. Bu hedefin, 2026 yılına kadar devam edecek liderlik ve ekip yatırımları, yerel uzmanların istihdamıyla kendini göstereceği belirtiliyor. Şirket, İstanbul’da bahar aylarından itibaren yerel sanatçı ekosistemini desteklemek amacıyla özel oturumlar içeren Spotify Masterclass etkinlikleri gerçekleştirecek. Ayrıca, EQUAL Türkiye ile kadın sanatçıları, RADAR Türkiye ile de yükselişte olan yetenekleri desteklemeye yönelik başarılı programlarına devam edeceği ifade ediliyor.

SPOTİFY TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ HedefLER BELİRLİYOR

Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü Akshat Harbola, İstanbul’daki ofis açmanın sembolik değil yapılandırıcı bir adım olduğunu vurguladı. Türkiye’nin kendileri için öncelikli bir pazar olduğunu ve buradaki güçlenmelerinin Türkiye’nin müzik ekosistemine ve kültürel dokuya olan uzun vadeli bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu belirtti. Türk sanatçılara dünya sahnesinde daha fazla görünürlük kazandırmak istediklerinin altını çizen Harbola, Spotify’ın amacının içerik üreticileri ve sanatçılar olmaya devam etmek olduğunu ifade etti. Türk müziğinin zenginliğine dikkat çeken Harbola, “Türkiye’de yerel müziğe duyulan derin sevgi, insanların Türk sanatçılarını keşfetme ve onları tekrar dinleme konusunda duygusal bir bağ kurmalarını sağlıyor. Bu zenginliği uzun vadede desteklemeye kararlıyız,” dedi.

KÜRESEL DİNLENMEDE TÜRK MÜZİĞİ BÜYÜYOR

Harbola, Türk müziğine ilginin dünya genelinde arttığını belirterek, 2025 yılı itibarıyla Türkiye dışındaki 52 milyon kullanıcının en az bir Türkçe parça dinlediğini aktardı. Türk müziğinin yurt dışında dinlenmelerinin 2020-2025 yılları arasında %160’tan fazla artış gösterdiğini ifade eden Harbola, sadece arabesk müziğin dinlenme oranında yaklaşık %150 artış görüldüğünü söyledi. Bu verilerin, Türk müziğinin küresel sahnedeki konumunun sağlığını gösterdiğini belirten Harbola, “Dünya genelinde on milyonlarca dinleyici Türkçe şarkılara ilgi gösteriyor. Pop, hip-hop, arabesk ve elektronik müzik gibi türlerde büyük bir büyüme gözlemliyoruz,” şeklinde ifade etti.

TÜRKÇE MÜZİĞİN ETKİ ALANLARI GENİŞLİYOR

Türkçe müziğin 2025 yılında en fazla Almanya, ABD, Hollanda, Fransa ve Birleşik Krallık’ta dinleneceğini belirten Harbola, Azerbaycan, Brezilya, Avusturya, Hindistan ve Kanada ülkelerindeki ilginin hızla arttığını aktardı. Bu ilginin, Türkiye dışındaki dinleyiciler arasında en çok dinlenen Lvbel C5, BLOK3, Semicenk, Tarkan ve Ezhel gibi sanatçılardan kaynaklandığını ifade etti. Harbola, Türk müziğinin geçmişten geleceğe farklı nesilleri etkileyen sanatçı ve eserleri kutlama sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti. Yerel sanatçıların desteklenmesi amacıyla İstanbul’da düzenlenecek Spotify Masterclass etkinlikleri ile sanatçılara müzik ekonomisinde başarılı olmaları için pratik bilgiler sunacaklarını ifade etti. Türkiye’deki varlıklarını artırarak yerel müzik endüstrisiyle işbirliği yapmanın öneminin farkında olduklarını vurguladı.