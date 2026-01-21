Standart Altının Kilogram Fiyatı 6,8 Milyon Liraya Yükseldi

standart-altinin-kilogram-fiyati-6-8-milyon-liraya-yukseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’ndaki (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 885 bin lira seviyesine ulaştı. İçinde bulundukları gün içerisinde en düşük 6 milyon 815 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 885 bin lira ile işlem gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 3,5’lik bir artışla gün sonunu bu rakamla kapattı. Önceki gün, standart altın kilogram fiyatı 6 milyon 654 bin 999 lira seviyesinde sona ermişti.

İŞLEM HACMİNDEKİ ARTIŞ

KMKTP’de gerçekleştirilen altın işlemlerinin toplam hacmi 7 milyar 254 milyon 367 bin 784,84 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı 1063,16 kilogram oldu.

TÜM METALLERDEKİ HACİM

Diğer metallerde ise toplam işlem hacmi 8 milyar 80 milyon 788 bin 441,65 lira şeklinde gerçekleşti.

