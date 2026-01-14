Standart Altının Kilogram Fiyatı 6 Milyon 500 Bin Liraya Yükseldi

standart-altinin-kilogram-fiyati-6-milyon-500-bin-liraya-yukseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün 6 milyon 405 bin lira ile günü kapatmışken, bugün itibarıyla 6 milyon 500 bin liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK FİYATLAR

Standart altının kilogramı, işlem gününde en düşük 6 milyon 465 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 506 bin 985 lira seviyelerini gördü.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

KMKTP’de gerçekleştirilen altın işlemlerinin toplam hacmi 5 milyar 649 milyon 175 bin 32,28 lira olarak kaydedildi. İşlem miktarı ise 874,61 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 6 milyar 117 milyon 555 bin 977,87 lira olarak gerçekleşti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yeniden Yükseldi

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gün sonunda standart altının kilogramı Borsa İstanbul'da 6,5 milyon lira olarak belirlendi.
Gündem

Siber Suç Operasyonlarında 126 Şüpheli Yakalandı

Siber suçlarla mücadelede yapılan operasyonlar sonucunda 126 kişi gözaltına alındı, bunlardan 16'sı tutuklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, gelişmeleri duyurdu.
Gündem

Marmaris’te Tadilattaki 5 Katlı Apart Otel Çöktü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bakımda olan bir apart otelin çökmesiyle ilgili endişe verici bir olay yaşandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gündem

Temassız Ödeme Limitinde Yeni Artış Duyuruldu

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, yarından itibaren 2 bin 500 liraya yükseltildi. Bu uygulama, kartlar ve mobil cihazlar aracılığıyla temas gerektirmeyen ödemeleri kolaylaştırıyor.
Gündem

ABD Darphanesi Gümüş Ürün Satışlarını Askıya Aldı

ABD Darphanesi, artan gümüş fiyatları ve maliyet dalgalanmaları nedeniyle gümüş koleksiyon ürünlerinin satışını geçici olarak durdurdu. Fiyatların sağlıklı belirlenemediği ifade edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.