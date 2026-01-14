Standart Altının Kilogram Fiyatı 6 Milyon 500 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün 6 milyon 405 bin lira ile günü kapatmışken, bugün itibarıyla 6 milyon 500 bin liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK FİYATLAR

Standart altının kilogramı, işlem gününde en düşük 6 milyon 465 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 506 bin 985 lira seviyelerini gördü.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

KMKTP’de gerçekleştirilen altın işlemlerinin toplam hacmi 5 milyar 649 milyon 175 bin 32,28 lira olarak kaydedildi. İşlem miktarı ise 874,61 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 6 milyar 117 milyon 555 bin 977,87 lira olarak gerçekleşti.