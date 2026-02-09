Stellantis Hisseleri Tarihi Düşüş Yaşadı Yüzde 23 Değer Kaybetti

Stellantis hisseleri, grubun 2025 mali yılı sonuçlarına yansıyacak büyük bir gider açıklamasının ardından Paris Borsası’nda halka arzının gerçekleştiği 2021 yılından bu yana en keskin günlük düşüşünü yaşadı. Şirketin hisseleri sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 23 oranında değer kaybı yaşayarak 6,28 euro seviyesine geriledi. Bu düşüş, Mart 2024 zirvesinin yüzde 80 altında bir değere ulaştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA HESAP HATALARI

Grup, bu olumsuz finansal durumun nedenini bazı kritik pazarlardaki elektrikli araç geçiş hızına yönelik fazla iyimser tahminlere bağlıyor. Şirket yönetimi, bu durumu kârlı büyümeyi desteklemek ve müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanmak amacıyla yapılan derin ancak zorunlu bir “sıfırlama” maliyeti olarak tanımlıyor.

DEV GİDER MİKTARI 22 MİLYAR EURO

Açıklanan 22 milyar euroluk tek seferlik istisnai gider, ilgili mali yılın zarar yazarak kapanmasına yol açacak büyüklükte bir tutar oluşturuyor. Söz konusu giderin 14 milyar euroluk bölümünün, özellikle ABD pazarındaki ürün gamının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olduğu belirtildi. Stellantis’in yaşadığı bu sıkıntılar, Volvo, Renault ve Volkswagen gibi diğer Avrupalı otomotiv markalarının hisselerinde de değer kayıplarına neden oldu. Ayrıca, ABD’deki değişen emisyon kurallarının ve azalan teşviklerin elektrikli araç pazarındaki büyüme hızını yavaşlattığı ifade ediliyor.

