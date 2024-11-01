Stopaj Oranları Güncellendi: Yeni Düzenleme Geldi

TEVKİFAT ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde belirlenen tevkifat oranlarına dair yeni bir düzenleme, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenleme ile Türk lirası mevduat ve fonlar üzerindeki stopaj oranları artırılıyor.

YENİ ORANLARIN DETAYLARI

Bu değişiklikle birlikte, 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde, daha önce 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5 olan stopaj oranı yüzde 10’a yükseldi. 1 yıl vadeli mevduatlar içinse stopaj oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’a çıkartıldı. Ayrıca, önceki yüzde 2,5 seviyesindeki 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise uygulanacak stopaj yüzde 5 olarak belirlendi.