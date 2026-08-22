Su Burcu Yazgı Coşkun’un Pozlarına Beğeni Yağmuru

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İki genç kadın, farklı kıyafetlerle poz veriyor
Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekerek hayranlarının ilgisini toplamaya devam ediyor.
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Su Burcu Yazgı Coşkun, “Kardeşlerim” dizisindeki Asiye Eren karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmasının ardından “Bir Gece Masalı” dizisindeki performansıyla da adından söz ettirdi. Genç oyuncu, başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Coşkun’un art arda yayınladığı iddialı pozlar, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Genç oyuncu, sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazandı. Kıvırcık saçları ve dikkat çeken tarzıyla beğeni toplayan Coşkun’un pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

HAYRANLARINDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Ünlü oyuncuya sosyal medyada “Çok güzelsin” ve “Harika görünüyor” gibi yorumlar yöneltildi. Takipçileri ayrıca “Prenses gibi” ve “Bu kıza bakıyorum” şeklinde geri bildirimlerde bulundu. Oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni sayısına ulaştı.

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