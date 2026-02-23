Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 17 Şüpheli Tutuklandı

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularında, 18 şüpheliden 17’si tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Tutuklama talep edilen şüphelilerden 2’sinin halihazırda cezaevinde olduğunun öğrenildiği bildirildi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Sevk yazısında, kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İsmail Atız’ın 3 Temmuz 2025 tarihinde Almanya’da yakalandığı ve 7 Temmuz 2025’te serbest bırakıldığı hatırlatıldı. Yazıda, Atız’ın tahliyesinin ardından Almanya’da uyuşturucu ticareti bağlantılı Türk kökenli bireylere yönelik bir silahlı saldırı planlayabileceği ihbarının alındığı belirtildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Alman savcının ikametine yakın bir alanda, Atız ile hareket ettiği iddia edilen ‘Hamuş’ kod adlı Güven Şeren’in gözaltına alındığı kaydedildi. Alman adli makamlarının dijital materyaller üzerindeki incelemeleri sonucunda Atız’ın, Şeren’e PolNet (Polis Bilişim Ağı) sorgu sonuçlarını gönderdiği tespit edildi ve durumun Türkiye’ye bildirildiği ifade edildi. Sevk yazısında, Şeren’in kimlik numarasının 25 Temmuz 2025’te PolNet üzerinden sorgulandığı, sorgulamayı gerçekleştiren polis memurunun A.A. olduğu belirlendi. Söz konusu sorgunun yapıldığı gün, A.A.’nın banka hesabına şüpheli Serkan Cemal Güney tarafından 3 bin lira aktarıldığı ileri sürüldü.

YASA DIŞI GELİR ELDE EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Serkan Cemal Güney’in başında bulunduğu ayrı bir suç örgütü ile İbrahim Tankoş’un yöneticilik yaptığı yapıların mevcut olduğu, Güney’in kamu görevlileri ve suç örgütü bağlantıları aracılığıyla hiyerarşisine yasa dışı para aktardığı iddia edildi. Sevk yazısında, S.A. isimli kişinin İstanbul Havalimanı’nda gümrük muhafaza memuru olarak görev yaptığı ve Sao Paulo’dan gelen bazı kişilerin beraberinde uyuşturucu madde getireceği, bu maddelerin uçuş sonrasında S.A. tarafından teslim alınarak ülkeye sokulacağı bilgisi paylaşıldı.

YASA DIŞI YOLLA GELİR ELDE EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Şüpheli Güney’in, Bakırköy Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görevli E.B.’ye iki kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığını sorgulattığı, Tankoş’un ise Güney’in talebi doğrultusunda bir kişinin kimlik numarasını polis memuru E.Ç.’den temin ettiği öne sürüldü. Savcılık değerlendirmesinde, Serkan Cemal Güney liderliğindeki suç örgütünün uyuşturucu ticareti dışında farklı alanlarda görevli kamu görevlilerinden bilgi alarak finans sağladığı ve bu yolla yasa dışı gelir elde ettiği ifade edildi.

BİLGİLER EMNİYETTEN SIZDIRILDI

Dosyada, Bakırköy Adliyesi’nde görevli bir zabıt katibi aracılığıyla bazı kişiler hakkında kırmızı bülten sorgulaması yaptırıldığı, kimlik bilgilerini ise görevli polis memurları üzerinden sızdırıldığı öne sürüldü. Ayrıca, uluslararası suç örgütleri tarafından uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı söylenen, Europol tarafından çözümlenen ‘SKY’ adlı şifreli mesajlaşma uygulamasına ait verilerin de soruşturma dosyasına girdiği tespit edildi. Türkiye bağlantılı yazışmaların, bazı polis memurları tarafından örgüt liderlerine sızdırıldığı değerlendirildi.