Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonlar Devam Ediyor

SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içerisinde 9 ilde yapılan 9 ayrı operasyona dair bilgiler sundu. Yerlikaya, “Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 7 milyar 29 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi.” şeklinde açıklamada bulundu.

SONUÇLARDA KAYDA DEĞER BULGULAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler sonrasında, şüphelilere ait 7 konut, 5 arsa, 508 banka hesabı, 6 kripto cüzdan hesabı ve 50 milyon TL para ele geçirildi. Yerlikaya, “Bu organize suç örgütü üyelerinin gerçekleştirebileceği tefecilik, dolandırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi eylemlerden vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.” ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Ayrıca, Bakan Yerlikaya, 89 şüpheliden 65’inin tutuklandığını duyururken, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” şeklinde belirtti.