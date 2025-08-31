“Suçu Önlemeyen Vali, Geliyoruz.”

TRUMP’TAN PRITZKER’A ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Chicago’da yaşanan ve altı kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olaylarla birlikte 24 kişinin silah yarası almasına ilişkin sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Illinois Valisi JB Pritzker’ı eleştirdi. Trump, “Illinois’in zayıf ve acınası Valisi JB Pritzker suçları önlemekte yardıma ihtiyacı olmadığını söylüyor. ÇILGIN!!! Hemen çözmeli, yoksa biz geliyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

BAŞKENTİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Trump, federal müdahalelerin ardından Washington DC’de suç oranlarının hızla düştüğünü belirterek, “DC neredeyse sadece 14 günde SUÇSUZ BİR BÖLGE hâline geldi. Orada yaşayan ve çalışan insanlar çok memnun!!!” dedi. Bu durumun, Chicago için de bir örnek teşkil edeceğini vurguladı.

CHICAGO’YA FEDERAL MÜDAHALE PLANI

Trump, Chicago’nun da Washington DC’de uygulanan benzer federal suç operasyonunun hedefi olacağını duyurmuş, Ulusal Muhafız birliklerini şehirde konuşlandırmayı ve Metropolitan Polis Teşkilatı’nın federal denetim altına alınacağını belirtmişti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN KARŞI HAZIRLIK

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, federal operasyon planlarına karşı yürütme emri çıkardı. Johnson, şehirde olası silahlı araçlar ve aktif görevde bulunan askerlerin olabileceğinin altını çizerek, militarize göçmenlik uygulamalarını eleştirdi.

FEDERAL AJANLARA YÖNELİK KURALLAR

Yürütme emriyle Chicago polisi, federal göçmenlik operasyonlarıyla iş birliği yapmaktan men edilerek, şehir kurumlarına federal koordinasyon çabalarına karşı tüm yasal yolları kullanma yetkisi verildi. Ayrıca, federal ajanların maske takması, vücut kameralarını kullanması ve isim ile rozet numarasını göstermesi zorunlu hale getirildi.

TRUMP’A “VAZGEÇ” ÇAĞRISI

Johnson, yürütme emri kapsamında Trump’a, göçmenlik uygulamaları için şehirde askeri güç konuşlandırma planlarından vazgeçmesi çağrısını yineledi.