Süleyman Şah Türbesi YPG’den Temizlendi

Suriye ordusu, Türkiye açısından stratejik öneme sahip olan Süleyman Şah Türbesi’nin yer aldığı Karakozak Köyü’nü YPG’den geri aldı. Gerçekleştirilen operasyonla birlikte köydeki Caber Kalesi’nin de tamamen Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği bildirildi. YPG ile Suriye hükümeti arasında tesis edilen ateşkes anlaşmasına rağmen bölgedeki askeri hareketliliğin devam ettiği, Suriye ordusunun Fırat hattında ilerleyişinin sürdüğü ifade ediliyor. Bu kapsamda, uzun bir müddettir YPG’nin denetiminde bulunan Karakozak Köyü’nün temizlendiği aktarıldı.

ARAZİDE MAYIN TEMİZLİĞİ YAPILACAK

YPG’nin köprü çevresi ve Süleyman Şah Türbesi arazisini yoğun şekilde mayınladığı belirtiliyor; bu nedenle arazinin henüz içerisine girilmediği kaydedildi. Bölgenin, mayın ve diğer patlayıcı unsurların temizlenmesinin ardından güvenli hale gelmesi bekleniyor. Süleyman Şah’ın türbesinin şu an Türkiye sınırına yakın Eşme köyünde bulunduğu ve bölgenin terörden arındırılmasının türbenin asli yerine dönmesinin önünü açacağı dile getiriliyor.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ’NİN TÜRKİYE İÇİNÖNEMİ BÜYÜK

Süleyman Şah Türbesi, Suriye toprakları içinde yer almasına karşın 1921 Ankara Antlaşması gereği Türkiye Cumhuriyeti’ne ait tek vatan toprağı olma özelliğini taşıyor. Uluslararası hukukla güvence altına alınan bu statü, türbeyi hem tarihi hem de siyasi ve hukuki açıdan önemli bir simge haline getiriyor. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi olan Süleyman Şah’ın naaşını barındıran türbe, Türk tarihi ve kültürel kimliği açısından özel bir anlam taşıyor. Ayrıca, üzerinde Türk bayrağının dalgalanması ve Türk askerleri tarafından korunması, Türkiye’nin egemenlik haklarının sınır ötesindeki somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

TÜRBENİN TAŞINMA SÜRECİ

Süleyman Şah Türbesi, ilk olarak Caber Kalesi içerisinde yer alıyordu. Ancak baraj suları nedeniyledir ki 1975 yılında Karakozak bölgesine taşınmıştı. Suriye iç savaşının oluşturduğu güvenlik riskleri sonucunda ise 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen “Şah Fırat Operasyonu” ile Türkiye Cumhuriyeti sınırına yakın Eşme köyüne nakledildi.