Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe Ve Galatasaray Kapışacak

SÜPER KUPA YARI FİNALİNE DAMGA VURAN MAÇ

Süper Kupa’da yarı final karşılaşmaları gerçekleştirildi. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Thomas Reis’in ekibi Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu’nda bir araya geldi. Fenerbahçe, rakibini her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

İKİ GOL FENERBAŞKE’YE ZAFERİ GETİRDİ

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran tarafından atıldı.

MUSABA’DAN KALE ARKASINA İKİ ASİST

Fenerbahçe’nin Samsunspor’dan transfer ettiği Anthony Musaba, maça ilk 11’de başlamış olup, takımının iki golüne de asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.

SAMSUNSPOR DOKUZ KİŞİ KALDI

Mücadelede 77. dakikada Antoine Makoumbou’nun doğrudan kırmızı kart görmesiyle Samsunspor, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

FINALE DERRİ HEYECANI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Süper Kupa’da finale yükseldi. Finalde Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaşacak. İki ezeli rakip arasındaki bu önemli derbi, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.