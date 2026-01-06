Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe Ve Galatasaray Kapışacak

super-kupa-finalinde-fenerbahce-ve-galatasaray-kapisacak

SÜPER KUPA YARI FİNALİNE DAMGA VURAN MAÇ

Süper Kupa’da yarı final karşılaşmaları gerçekleştirildi. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Thomas Reis’in ekibi Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu’nda bir araya geldi. Fenerbahçe, rakibini her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

İKİ GOL FENERBAŞKE’YE ZAFERİ GETİRDİ

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran tarafından atıldı.

MUSABA’DAN KALE ARKASINA İKİ ASİST

Fenerbahçe’nin Samsunspor’dan transfer ettiği Anthony Musaba, maça ilk 11’de başlamış olup, takımının iki golüne de asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.

SAMSUNSPOR DOKUZ KİŞİ KALDI

Mücadelede 77. dakikada Antoine Makoumbou’nun doğrudan kırmızı kart görmesiyle Samsunspor, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

FINALE DERRİ HEYECANI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Süper Kupa’da finale yükseldi. Finalde Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaşacak. İki ezeli rakip arasındaki bu önemli derbi, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.