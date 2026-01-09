Süper Kupa Finalinde Hava Koşulları Endişe Veriyor

SÜPER KUPA FİNALİ ÖNCESİ İSTANBUL’DA HAVA ENGELİ

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe’nin mücadele edeceği derbi öncesi İstanbul’un hava durumuyla ilgili kaygılar oluşuyor. Maç saatine yakın ortaya çıkabilecek yağmur ihtimali ve sıcaklık düşüşü, hem tribün hem de saha koşullarını olumsuz etkileyebilir.

SÜPER KUPA FİNALİ CUMARTESİ GÜNÜ DÜZENLENİYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak.

VALİLİK UYARILARI İLE HAVA ŞARTLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

İstanbul’da perşembe günü meydana gelen şiddetli fırtına ve yağmurun ardından, soğuk havanın etkisini gün geçtikçe artırması bekleniyor. Maç günü için yağmur olasılığı düşünülerek, hava koşullarının karşılaşmayı etkileyebileceği üzerinde duruluyor. Meteoroloji raporlarına göre, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da yer yer sağanak yağış olabileceği ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşebileceği ifade ediliyor.

Ulaşımda aksama olasılığına karşı VALİLİK UYARILARDA BULUNDU

Valilik tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulunuldu. Özellikle gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte ulaşımda gecikmeler ve kaygan zemin riski arttığı belirtildi.

MAÇ GÜNÜ BAŞAKŞEHİR’DE YAĞMUR BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, maç günü Başakşehir bölgesinde yağmur ve düşük sıcaklık bekleniyor. Bu olumsuz hava koşullarının, hem saha zemini hem de seyirci konforunu etkileyebileceği vurgulanıyor.