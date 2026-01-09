Süper Kupa Finalinin Başlama Saati Öne Alındı

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Yapılan son açıklamaya göre, yarın gerçekleştirilecek final maçı için saat değişikliği söz konusu oldu. Normalde 20.30’da başlaması beklenen final, olumsuz hava koşulları dolayısıyla daha erken başlayacak.

KUPA FİNALİNİN YENİ BAŞLAMA SAATİ

TFF, Süper Kupa finalinin saatinin 18.45 olarak belirlendiğini kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, “Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda daha önce 20.30’da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45’e çekilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcı hakemlik görevini İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olarak belirlendi.