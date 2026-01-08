Süper Kupa Finalinin Hakemi Halil Umut Meler Belirlendi

Galatasaray ve Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

HAKEM ATAMALARI BELİRLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen bilgilere göre, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek olan bu önemli maçta, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Meler’in yardımcı hakemlik görevini İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM GÖREVDE

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ozan Ergün görev alacak. Bu dev derbi, futbolseverler için büyük heyecan yaratıyor.

