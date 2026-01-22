Süper Lig 19. Haftanın Hakemleri Duyuruldu

super-lig-19-haftanin-hakemleri-duyuruldu

SÜPER LİG’DE 19. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

Süper Lig’de 19. hafta heyecanı, 24 Ocak Cuma gününden başlayarak 26 Ocak’a kadar sürecek maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde açıklandı.

HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

19. haftada sahne alacak maçlar ve yönetecek hakemler aşağıda yer alıyor:

CUMA
20.00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi
14.30 Kayserispor – Rams Başakşehir: Batuhan Kolak
17.00 Samsunspor – Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük – Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar
14.30 Gaziantep FK – Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 Çaykur Rizespor – Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Antalyaspor – Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Fenerbahçe – Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi
20.00 Eyüpspor – Beşiktaş: Yasin Kol

