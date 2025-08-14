Süper Lig 2. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Spor

TRENDYOL SÜPER LİG HAFTASI MAÇLARI VE HAKEMLER

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin bu haftasında düdük çalacak hakemleri belirledi. Maç programı şöyle:

MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

Yarın, 21.30’da Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Bu maçta düdüğü Ozan Ergün çalacak.

16 Ağustos Cumartesi günü, 19.00’da Kocaelispor-Samsunspor maçı Zorbay Küçük tarafından yönetilecek. Aynı gün 21.30’da Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçta ise hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Ayrıca aynı saatte Göztepe-Fenerbahçe mücadelesinin hakemi Yasin Kol olacak.

PAZAR GÜNÜ HAKEMLER VE MAÇLAR

17 Ağustos Pazar günü, 19.00’da Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında Oğuzhan Aksu düdük çalacak. 19.00’da TÜMOSAN Konyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçta hakem Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. Daha sonra saat 21.30’da Beşiktaş-ikas Eyüpspor mücadelesini Halil Umut Meler, 21.30’da RAMS Başakşehir-Kayserispor maçını da Kadir Sağlam yönetecek.

Pazartesi Günü MAÇI

18 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da Kasımpaşa-Trabzonspor maçı Cihan Aydın tarafından yönetilecek. 2. haftanın maçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

