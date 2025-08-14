Süper Lig 2. Haftanın Hakemleri Açıklandı

HAKEMLERİN AÇIKLANMASI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında düdük çalacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ligin 2. haftasında görev alacak hakemlerin isimleri duyuruldu.

MAÇ PROGRAMI

Yarın, 21.30’da Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek ve bu maçın hakemi Ozan Ergün olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü ise saat 19.00’da Kocaelispor ile Samsunspor, hakem Zorbay Küçük yönetiminde oynanacak. Aynı gün, 21.30’da Corendon Alanyaspor Çaykur Rizespor’u, Atilla Karaoğlan yönetiminde ağırlayacak ve yine 21.30’da Göztepe Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Pazar Günü MAÇLARI

17 Ağustos Pazar günü, 19.00’da Gençlerbirliği Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak ve Oğuzhan Aksu bu mücadelenin hakemi olacak. Ayrıca, aynı gün saat 19.00’da TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ile mücadele edecek. Bu maçın hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. 21.30’da ise Beşiktaş ikas Eyüpspor ile karşılaşacak ve maç Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Saat 21.30’da RAMS Başakşehir, Kayserispor’u ağırlayacak ve bu mücadelede hakem Kadir Sağlam görev alacak.

Pazartesi MAÇI

18 Ağustos Pazartesi günü, 21.30’da Kasımpaşa Trabzonspor ile mücadele edecek ve Cihan Aydın bu mücadelede düdük çalacak. Tüm bu maçların hakemleri, ligin haftasında heyecanı artıracak.