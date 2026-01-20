Süper Lig 20, 21 ve 22. Haftalar Açıklandı

Süper Lig’de 2025/26 sezonunun 20, 21 ve 22. haftalarının maç takvimi belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, 20. haftadaki oyunlar 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

3 HAFTALIK PROGRAM DUYURULDU

20. haftanın açılış karşılaşmaları, Antalyaspor ile Trabzonspor ve Kasımpaşa ile Samsunspor arasında gerçekleşecek. Haftanın kapanışı ise Kocaelispor ve Fenerbahçe arasında oynanacak. Galatasaray, Kayserispor’u ağırlarken, Beşiktaş ise Konyaspor’u konuk edecek.

20. HAFTA

Süper Lig’in 21. haftası, 7 Şubat’ta tek karşılaşmayla başlayacak. Fatih Karagümrük ile Samsunspor, haftayı açan ilk maçta karşılaşacak. Ayrıca, Trabzonspor, Samsunspor’a konuk olurken, Galatasaray ise deplasmanda Rizespor ile mücadele edecek. Bu hafta Beşiktaş, Alanyaspor’u, Fenerbahçe ise Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

21. HAFTA

Süper Lig’in 22. haftasında ise kritik bir mücadele gerçekleşecek. Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat tarihinde bir araya gelecek. Ayrıca, Galatasaray, kendi sahasında Eyüpspor’u konuk ederken, Beşiktaş, Başakşehir’e konuk olacak.