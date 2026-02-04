Süper Lig 20. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’deki 20. hafta mücadelelerine ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan görüntüler arasında Beşiktaş’ın yeni transferi Kristjan Asllani’nin kırmızı kart gördüğü pozisyon ile Galatasaray’ın Kayserispor karşısında kazandığı penaltı yer alıyor. Kristjan Asllani, Beşiktaş’ın 2-1 önde olduğu karşılaşmada oyuna girdikten yalnızca 6 dakika sonra, Deniz Türüç’e yaptığı sert müdahale dolayısıyla doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

ASLLANİ’NİN KIRMIZI KART POZİSYONU

Beşiktaş – Konyaspor karşılaşmasının 80. dakikasında Kristjan Asllani’nin kırmızı kartla ihraç edilmesine dair VAR kayıtları şu şekilde gerçekleşti: VAR: “VAR konuşuyor, VAR konuşuyor.” Batuhan Kolak: “Evet.” VAR: “Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.” Batuhan Kolak: “Tamam.” VAR: “Temas noktası ile başlayacağım hocam. Sonrasında loop göstereceğim.” Batuhan Kolak: “Geldim hocam. Gördüm temas noktasını.” VAR: “Bir açım daha var istersen.” Batuhan Kolak: “Tamam. Bunu tekrar oynatabilir misin?” VAR: “23 numara.” Batuhan Kolak: “Tamam, benim için yeterli. 23 numaraya kırmızı kart gösteriyorum. Teşekkür ederim.” VAR: “Tamamdır.”

GALATASARAY’IN KAZANDIĞI PENALTI’NIN VAR KAYITLARI

Galatasaray-Kayserispor karşılaşmasının uzatma dakikalarında sarı-kırmızılıların oyuncusu Ahmed Kutucu’nun şutu, Kayserispor futbolcusunun eline çarpıyor. Pozisyonun ardından VAR incelemesi kararı veren maç hakemi Adnan Deniz Kayatepe, yapılan inceleme sonrası kolun doğal pozisyonda olmaması gerektiğine hükmederek penaltı kararı veriyor. Pozisyonun VAR kayıtları şu şekilde yansıyor: VAR: “Deniz Hocam, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.” Adnan Deniz Kayatepe: “Ekran başındayım.” VAR: “Temas noktasını gösteriyorum.” Adnan Deniz Kayatepe: “Tamam, dizinden sekmesine rağmen çok açık eline geliyor. Penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum. Teşekkür ederim.” VAR: “Tamamdır.”