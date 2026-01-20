Süper Lig’deki En Karlı 10 Transfer Açıklandı

super-lig-deki-en-karli-10-transfer-aciklandi

SÜPER LİG KULÜPLERİ OYUNCU SATIŞLARINDAN GELİR ELDE EDİYOR

Süper Lig temsilcileri, son zamanlarda sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda oyuncu satışlarından sağladıkları yüksek gelirlerle de öne çıkıyor. Uygulanan etkili scouting yöntemleri ve zamanında gerçekleştirilen transferlerle kulüpler, önemli bonservis kazançları elde ederek mali yapılarını güçlendiriyor.

TRANSFERMARKT’A GÖRE EN KÂRLI TRANSFERLER

Transfermarkt, Süper Lig’deki en kârlı 10 transferi belirledi. Bu liste, transferlerin net kazançları temel alınarak oluşturuldu. Ayrıca, hesaplamalarda oyuncuların önceki kulüplerine yapılan satış payları da göz önünde bulunduruldu. Kulüplerin gelecekteki mali durumları açısından bu gelirlerin önemi büyük.

