Süper Lig’in 2. Haftası Hakemleri Açıklandı

HAKEMLERİN AÇIKLANDIĞI HAFTA

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin bu haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

Yarın, saat 21.30’da Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşılaşmasında Ozan Ergün düdük çalacak. 16 Ağustos Cumartesi günü, 19.00’da Kocaelispor ile Samsunspor mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek. Aynı gün saat 21.30’da Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor’un, yine saat 21.30’da Göztepe ile Fenerbahçe’nin mücadelelerinde Atilla Karaoğlan ve Yasin Kol görev alacak.

17 Ağustos Pazar günü ise 19.00’da Gençlerbirliği ile Hesap.com Antalyaspor maçını Oğuzhan Aksu, TÜMOSAN Konyaspor ile Gaziantep FK karşılaşmasını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Günün diğer maçı olan Beşiktaş ile ikas Eyüpspor arasında ise Halil Umut Meler düdük çalacak. 21.30’da RAMS Başakşehir ile Kayserispor maçı Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.

PAZARTESİ MAÇI

18 Ağustos Pazartesi günü, saat 21.30’da Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede hakem Cihan Aydın görev alacak.