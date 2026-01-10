Superman’in Nadir Kopyası 15 Milyon Dolara Satıldı

superman-in-nadir-kopyasi-15-milyon-dolara-satildi

İlk sayısı 1938’de çıkan “Action Comics No. 1” çizgi roman serisinin nadir bir kopyası, adı açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 15 milyon dolara edinildi. Satış işlemi, ABD merkezli bir açık artırma şirketi ile bir koleksiyoncu platformu aracılığıyla gerçekleştirildi.

REKOR TAZELENDİ

Bu satış fiyatı, “Superman No. 1” serisinin Kasım 2025’teki açık artırmada 9,12 milyon dolara satılan rekoru geride bırakarak yeni bir rekor oluşturdu.

BULUNMASI EN ZOR ÖRNEKLERDEN

İlk kez 1938’de 10 sente piyasaya sunulan bu çizgi roman, Superman gibi ikonik karakterlerin hikâyelerini içeren bir derleme niteliğindeydi. Eski dönemlere ait ve iyi korunmuş çizgi roman örneklerinin “bulunması en zor” kategorisinde olduğu ve piyasada yüksek fiyatlarla alıcı bulabildiği biliniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.