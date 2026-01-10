Superman’in Nadir Kopyası 15 Milyon Dolara Satıldı

İlk sayısı 1938’de çıkan “Action Comics No. 1” çizgi roman serisinin nadir bir kopyası, adı açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 15 milyon dolara edinildi. Satış işlemi, ABD merkezli bir açık artırma şirketi ile bir koleksiyoncu platformu aracılığıyla gerçekleştirildi.

REKOR TAZELENDİ

Bu satış fiyatı, “Superman No. 1” serisinin Kasım 2025’teki açık artırmada 9,12 milyon dolara satılan rekoru geride bırakarak yeni bir rekor oluşturdu.

BULUNMASI EN ZOR ÖRNEKLERDEN

İlk kez 1938’de 10 sente piyasaya sunulan bu çizgi roman, Superman gibi ikonik karakterlerin hikâyelerini içeren bir derleme niteliğindeydi. Eski dönemlere ait ve iyi korunmuş çizgi roman örneklerinin “bulunması en zor” kategorisinde olduğu ve piyasada yüksek fiyatlarla alıcı bulabildiği biliniyor.