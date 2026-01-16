Şüpheli Polis Kimliğiyle Durduruldu: 128 Suçtan Arandı

İZMİR’DE DOLANDIRICILIK ZANLISI YAKALANDI

İzmir’de Motosikletli Polis Timleri Amirliği’ne bağlı ekipler, geniş çaplı denetim faaliyetleri sırasında şüphe üzerine M.O. ismindeki şahsı durdurdu. Kontrol esnasında şüpheli, polis kimlik kartı sunarak yetkilileri yanıltmaya çalıştı. Yapılan detaylı inceleme sonucunda ibraz edilen kimliğin sahte olduğu belirlendi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Ekipler, M.O. hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden inceleme gerçekleştirdi. Bu inceleme neticesinde, şüphelinin “basit yaralama” suçundan kesinleşmiş 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Üstelik, “dolandırıcılık”, “tehdit”, “güveni kötüye kullanma”, “basit yaralama” ve “hakaret” gibi suçlardan oluşan toplam 128 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

FİRARİ HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

M.O.’nun firari hükümlü olduğu da tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, emniyet birimlerine teslim edilerek cezaevine gönderildi.