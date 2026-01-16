Suriye Cumhurbaşkanı Şara Almanya’da Kritik Temaslarda Bulunacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Almanya’da çeşitli görüşmeler yapacak.

ŞARA’NIN GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Berlin’deki basın toplantısında, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın, Alman Başbakanı Friedrich Merz ile salı günü, Başbakanlıkta davetli olarak bir araya geleceğini bildirdi. Görüşmenin ardından iki liderin ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

ALMANYA’DA EKONOMİK TEMASLAR

Hille, görüşmenin ardından Şara’nın Alman Sanayi ve Ticaret Odası’ndaki önemli şirket temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacağını belirtti. Söz konusu toplantıda Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’ün de hazır bulunacağı aktarıldı. Ayrıca, Şara’nın Berlin’deki temasları çerçevesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile de görüşeceği ifade edildi.