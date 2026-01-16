Zelensky Barış Anlaşmasını Engellemekle Suçlandı

Rusya-Ukrayna hattından gelen açıklamalar tırmanmaya devam ediyor. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son durumu değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin barış anlaşmasını engellediğine dair ifadelerine dikkat çeken Peskov, Rusya’nın bu konuda benzer bir görüşe sahip olduğunu belirtti.

RUSYA’NIN TUTUMU VE GÖRÜŞMELER

Peskov, gazetecilerin yönelttiği sorular üzerine Trump ile aynı düşüncede olduğunu ifade ederek, “Katılıyorum, durum gerçekten de böyle. Başkan Putin ve Rus tarafı görüşmelere açık olmaya devam ediyor. Rusya’nın tutumu iyi biliniyor. ABD’li müzakereciler, Başkan Trump ve Kiev yönetiminin liderleri bu durumu çok iyi biliyorlar.” dedi.

TRUMP’IN ELEŞTİRİSİ ZELENSKY’YE

Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda, “Putin, gerçekten bir anlaşma yapmaya hazır. Ukrayna ise anlaşmaya daha az hazır.” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Ayrıca, ABD öncülüğündeki müzakerelerin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’nın en büyük kara çatışmasını neden çözemediğine dair soruya “Zelensky” yanıtını vermişti.