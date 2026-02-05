Süresiz Nafaka Uygulamasında Reform: Yeni Düzenleme Detayları Açıklandı

GÜNDEMDEKİ DÜZENLEME SÜRESİZ NAFAKA UYGULAMASINI SONLANDIRACAK

Gündemdeki yeni düzenleme ile birlikte, süresiz nafakanın sona erdirilmesi planlanıyor. Uygulama ile evlilik süresi, nafakanın ne kadar süreyle ödeneceğini belirleyecek. Böylece, kısa süreli evliliklerin ardından ömür boyu nafaka yükümlülüğünün ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE BELİRLENEN NAFAKA SÜRESİ

Yeni model çerçevesinde, evlilik süresine bağlı olarak aşağıdaki örnek formüller üzerinde duruluyor:

3 yıl süren evlilikte 5 yıl,

5 yıl süren evlilikte 7 yıl,

10 yıl süren evlilikte ise 12–15 yıl nafakanın ödenmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

KADINLAR İÇİN KORUYUCU TEDBİRLER ALINIYOR

Düzenlemede, kadınların mağduriyet yaşamaması temel prensip olarak öne çıkıyor. Yetkililer, özellikle çocuklu ve ekonomik zorluk çeken kadınların hak kaybı yaşamayacağına vurgu yapıyor. Nafakası sona eren ya da çalışmayan kadınlar için sosyal yardım sağlama planı devreye sokulacak.

BOŞANMA DAVALARINA HIZ VERİLECEK

Yeni düzenleme ile yalnızca nafaka konusuna değil, aynı zamanda çekişmeli boşanma davalarının sürecine de odaklanılıyor. Uzun süren davaların neden olduğu mağduriyetler göz önüne alınarak, daha hızlı karar alınmasını sağlamak için gerekli adımların atılabileceği ifade ediliyor.