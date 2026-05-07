Süresiz Nafaka Uygulamasında Yeni Dönem: Alt Sınır 5 Yıl Olacak

Yeni yargı paketi, önemli konuları kapsayan yenilikler getiriyor. İçeriğinde yer alan süresiz nafaka uygulaması, kısa süreli evliliklerde bile uzun yıllar nafaka ödemek zorunda kalan bireyler için önemli bir gündem maddesi oluşturuyor. Bu bağlamda, 12. Yargı paketi ile birlikte ödenecek nafakaların düzenlenmesi bekleniyor.

NAFAKA UYGULAMASI DEĞİŞİYOR

Süresiz nafaka uygulaması, yeni düzenlemelerle sona erecek ve nafakalarda alt sınır olarak 5 yıl belirleniyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakim, nafaka süresini belirlemede inisiyatif alacak. Ancak, bu süre belirlenirken evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Boşanma aşamasında evli çiftlerin ayrı yaşamaları ise boşanma nedeni olarak kabul edilebilecek.

EVLİLİK SÜRESİ BELİRLEYİCİ KILINIYOR

Uzun süreli evliliklerde hakim, nafaka süresini belirlerken evliliğin süresine odaklanacak. Evlilik süresinin yarısı göz önünde bulundurularak, 20 yıl evli kalan bir kişi 10 yıl süreyle nafaka ödemekle yükümlü olabilecek.

DURUŞMA SÜRELERİ KISITLANIYOR

Yargılama süreçlerinin daha hızlı bir şekilde ilerlemesi için yeni düzenlemeler de yaşama geçiriliyor. Bu çerçevede artık hakim, hukuki konunun tespitinde bilirkişiye başvurmayacak. Ayrıca, duruşma araları 3 ayı aşmayacak. Eğer bir sonraki duruşma süresi bu süreyi geçiyorsa, hakim makul bir gerekçe sunmak zorunda olacak.