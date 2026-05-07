Süresiz Nafaka Uygulamasında Yeni Dönem: Alt Sınır 5 Yıl Olacak

suresiz-nafaka-uygulamasinda-yeni-donem-alt-sinir-5-yil-olacak

Yeni yargı paketi, önemli konuları kapsayan yenilikler getiriyor. İçeriğinde yer alan süresiz nafaka uygulaması, kısa süreli evliliklerde bile uzun yıllar nafaka ödemek zorunda kalan bireyler için önemli bir gündem maddesi oluşturuyor. Bu bağlamda, 12. Yargı paketi ile birlikte ödenecek nafakaların düzenlenmesi bekleniyor.

NAFAKA UYGULAMASI DEĞİŞİYOR

Süresiz nafaka uygulaması, yeni düzenlemelerle sona erecek ve nafakalarda alt sınır olarak 5 yıl belirleniyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakim, nafaka süresini belirlemede inisiyatif alacak. Ancak, bu süre belirlenirken evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Boşanma aşamasında evli çiftlerin ayrı yaşamaları ise boşanma nedeni olarak kabul edilebilecek.

EVLİLİK SÜRESİ BELİRLEYİCİ KILINIYOR

Uzun süreli evliliklerde hakim, nafaka süresini belirlerken evliliğin süresine odaklanacak. Evlilik süresinin yarısı göz önünde bulundurularak, 20 yıl evli kalan bir kişi 10 yıl süreyle nafaka ödemekle yükümlü olabilecek.

DURUŞMA SÜRELERİ KISITLANIYOR

Yargılama süreçlerinin daha hızlı bir şekilde ilerlemesi için yeni düzenlemeler de yaşama geçiriliyor. Bu çerçevede artık hakim, hukuki konunun tespitinde bilirkişiye başvurmayacak. Ayrıca, duruşma araları 3 ayı aşmayacak. Eğer bir sonraki duruşma süresi bu süreyi geçiyorsa, hakim makul bir gerekçe sunmak zorunda olacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Süresiz Nafaka Uygulaması Sonlanıyor Yeni Sınırlamalar Geliyor

Yeni Yargı Paketi, süresiz nafaka, yargılama süreleri ve hobi bahçeleri gibi konularda önemli düzenlemeler içerecek.
Gündem

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh’dan Konyaspor Maçı Sonrası Açıklama

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a kaybederken, Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh, taraftarlardan özür diledi.
Gündem

Aziz Yıldırım Teknik Direktör Arayışında Sürpriz İsimler Peşinde

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı düşündüğü, ayrıca Jürgen Klopp ile de görüştüğü öne sürüldü.
Gündem

Ali Koç’a Yeniden Aday Olması İçin Baskı Yapılıyor

Aziz Yıldırım'ın adaylığını duyurmasıyla eski yöneticiler, Ali Koç'un tekrar başkanlık için aday olması yönünde baskı yapmaya başladı.
Gündem

Kadir İnanır’ın Tedavi Sürecinde Ziyaretler Devam Ediyor

Kadir İnanır’ın son durumu, tedavi sürecinin ardından gün yüzüne çıktı. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, ustayı hastanede ziyaret etti.