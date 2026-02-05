Süresiz Nafaka Uygulamasında Yeni Dönem Başlıyor

GÜNDEMDE SÜRESİZ NAFAKA UYGULAMASI DEĞİŞİYOR

Gündemdeki düzenlemeyle, süresiz nafaka uygulamasının sona erdirilmesi hedefleniyor. Yeni modelde, evlilik süresi, nafakanın ne kadar süreyle ödeneceğini belirleyecek. Amaç, kısa süreli evliliklerin ardından ömür boyu sürecek nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmak.

Evlilik süresine göre belirlenen formüller

Yeni düzenlemeye yönelik hazırlanan çalışmalardaki örneklere göre;

3 yıl süren evliliklerde 5 yıl,

5 yıl süren evliliklerde 7 yıl,

10 yıl süren evliliklerde ise 12-15 yıl nafaka ödenmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

KADINLAR İÇİN KORUYUCU ÖNLEMLER

Düzenlemede, kadınların mağduriyet yaşamamaları en temel ilke olarak öne çıkıyor. Yetkililer, özellikle yoksul ve çocuklu kadınların hak kaybı yaşamayacağına vurgu yapılıyor. Nafakası sona eren, çalışmayan ve mağduriyet riski taşıyan kadınlara sosyal yardım sağlanmasının planlandığı bildiriliyor.

BOSANMA DAVALARINDA HIZLANDIRMA

Yeni düzenleme ile yalnızca nafaka değil, çekişmeli boşanma davalarının süreleri de göz önünde bulunduruluyor. Yıllar süren davaların mağduriyet yarattığına dikkat çekilerek, daha kısa sürede karar verilebilmesi için gerekli adımların atılabileceği ifade ediliyor.