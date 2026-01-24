Suriye Ateşkes Süresi Bir Ay Daha Uzatıldı

Suriye hükümeti ile SDG arasında gerçekleştirilen müzakerelerin, örgütün genişleyici tutumu sebebiyle tıkanmasından sonra, sahada elde edilen kazanımlar ve Arap aşiretlerinin desteğiyle sağlanan ateşkesin bugün sona ereceği öngörülüyordu. Kulislere yansıyan bilgilere göre, DEAŞ’lı teröristlerin cezaevleri ve kamplardan Irak’a nakillerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla sürecin bir ayı kadar uzatılması kararlaştırıldı. Son dakika gelişmesi olarak ateşkesin uzatılması için taraflar arasında bir anlaşma sağlandığı bildiriliyor. Kaynaklar, bu sürecin SDG’nin hakimiyetindeki bölgelerin geleceğine yönelik daha kapsamlı bir anlaşmanın kısmı olduğu ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE TARAFLARIN TUTUMU

Henüz ne Suriye hükümetinden ne de SDG’den resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak iki farklı kaynaktan alınan bilgilere göre, ateşkesin “en fazla bir ay” uzatıldığı kaydediliyor. Uzatmanın gerekçesi, DEAŞ tutuklularının Suriye’den Irak’a transfer sürecinin tamamlanması olarak gösteriliyor. Suriye Savunma Bakanlığı, mutabakat sağlanması halinde ordunun Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyeceğini, birliklerin şehir çevrelerinde konuşlandırılacağını duyurmuştu. Çok taraflı görüşmelerde, SDG’nin Suriye ordusunun entegrasyonu noktasında ‘üç tümen’ formülü üzerinde ısrar ettiği belirtiliyor. Anlaşmanın sağlanamaması durumunda, Ayn el Arab ve Kamışlı’daki SDG bölgelerine yönelik kuşatma harekâtının başlatılabileceği ifade ediliyor.

HAKAN FİDAN’DAN AÇIKLAMA

Dün NTV canlı yayınında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ateşkesin uzatılmasına dair şu bilgileri paylaştı: “Şu anda DEAŞ mahkûmlarının Suriye’den Irak’a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır.” Fidan ayrıca Gazze konusuna değinerek, sınır kapısının haftaya açılabileceğini ve gerekli koşullar oluşması halinde asker desteğiyle ilgili iradelerinin bulunduğunu aktardı.

SDG’NİN DURUMU VE KANDİL ETKİSİ

Fidan, SDG ve bölgedeki PKK etkisi hakkında da değerlendirmelerde bulundu: “Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular. KCK, YPG’ye siyasete girin der, girerler. Tamamen Kandil’e bağlı. Suriyeli olmayan PKK’lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar’daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgüt kendisini yok olmayla karşılaşmadan dönüştürmeli. SDG, Ankara’dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar.”

