Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Kürtler İçin Tarihi Karar

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyeli Kürtler hakkında bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınladı. Bu kararnamede, Kürtlerin Suriye halkının temel bir unsuru olduğu ifade edildi. Şara, Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin, Suriye’nin çok katmanlı ve birleşik ulusal kimliğinde mühim bir rol üstlendiğini vurguladı. Ayrıca devletin, ulusal birliği pekiştirme ve tüm Suriyeli bireylerin kültürel ve medeni haklarını koruma konusundaki sorumluluklarına dikkat çekti.

KÜRT VATANDAŞLAR SURİYE’NİN TEMEL VE ASLİ BİR PARÇASIDIR

Suriye Cumhurbaşkanlığı, 2026 Yılı 13. Kararnamesi’nde şu maddeleri içeriyor: Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası olarak kabul ediliyor. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

KÜRTÇE ULUSAL BİR DİL OLARAK KABUL EDİLDİ

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliği koruma taahhüdünde bulunuyor; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alıyor. Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul ediliyor. Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde ise, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitimsel-kültürel faaliyetler çerçevesinde öğretilmesine izin veriliyor.

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılıyor. Suriye topraklarında yaşayan Kürt kökenli tüm bireylere, kayıtlı olsun ya da olmasın, Suriye vatandaşlığı sağlanıyor ve haklar ile yükümlülüklerde tam eşitlik hedefleniyor. Madde (5): Nevruz Bayramı (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinde resmi tatil olarak kabul ediliyor.

MEDYA VE EĞİTİM KURUMLARI KAPSAYICI SÖYLEMİ BENİMSEYECEK

Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları, kapsayıcı bir ulusal söylemi benimseme yükümlülüğüne sahip. Etnik veya dilsel temele dayanan her türlü ayrımcılık ve dışlama ise yasaklanıyor ve ulusal ayrışmayı teşvik edenler, yürürlükteki yasalar çerçevesinde cezalandırılacak. Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanması için gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları çerçevesinde üretecekler. Madde (8): Bu kararname, Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.