Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Kürtlere Vatandaşlık Kararı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyeli Kürtlerle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayarak Kürtlerin Suriye halkının öz ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti. Ayrıca Şara, Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinde ayrılmaz bir unsur olduğuna vurgu yaptı. Devletin, ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rol ve sorumluluğuna dikkat çekti.

KÜRT VATANDAŞLAR SURİYE’NİN TEMEL VE ASLİ BİR PARÇASIDIR

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Yılı 13. Kararnamesi’nde şu maddeler yer aldı: Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşları, Suriye halkının asli ve temel bir parçası olarak kabul ediliyor. Kültürel ve dilsel kimlikleri, birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanıyor. Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasına yönelik taahhütlerde bulunuyor; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını yaşatma, sanatlarını sürdürme ve ana dillerini geliştirme haklarını güvence altına alıyor. Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak tanınıyor. Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders olarak ya da eğitsel-kültürel faaliyetler kapsamında öğretilmesine izin veriliyor.

SURİYE’DE YAŞAYAN KÜRTLERE VATANDAŞLIK HAKKI

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm olağandışı yasalar ve tedbirler kaldırılıyor. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil, Suriye vatandaşlığı veriliyor; bu vatandaşlarla hak ve yükümlülükler açısından tam eşitlik sağlanıyor. Madde (5): Nevruz Bayramı (21 Mart), bahar ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinde resmi ücretli tatil olarak ilan ediliyor. Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları, kapsayıcı bir ulusal söylem benimsemek zorunda. Etnik veya dilsel ayrımcılık ve dışlama ise kanunen yasaklanıyor. Ulusal birliği tehdit edenler mevcut yasalar çerçevesinde cezalandırılacak. Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını kendi yetki sınırları içinde çıkaracak. Madde (8): Bu kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacak.